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Bursa'da, doğal gaz sızıntısından etkilenen 19 kişi tedaviye alındı

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Bursa'da, doğal gaz sızıntısından etkilenen 19 kişi tedaviye alındı

BURSA'da, bir apartmanda meydana gelen doğal gaz sızıntısından etkilendiği düşünülen 19 kişi, tedaviye alındı.

BURSA'da, bir apartmanda meydana gelen doğal gaz sızıntısından etkilendiği düşünülen 19 kişi, tedaviye alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Çekirge Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayanlarda mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmeye başlandı. Durumdan şüphelenen apartman sakinleri kendi imkanlarıyla çevrede bulunan hastanelere gitti. Apartmandan sızan doğal gazdan zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen 19 kişi tedaviye alınırken, sağlık ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve doğal gaz şirketinden ekip sevk edildi. Tedaviye alınan 19 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Güncel

Osmangazi Güncel Haberler

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