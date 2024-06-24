Bursa'da Doğada Dolaşan Yaban Hayvanları Fotokapanla Kaydedildi
Bursa'da, doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlarla kaydedilen geyikler, yaban domuzları, tilki ve ayıların görüntüleri paylaşıldı.
Bursa'da, doğada dolaşan geyikler, yaban domuzları, tilki ve ayılar fotokapanla kaydedildi.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, ormanlık alanlara kurulan fotokapanların kaydettiği yaban hayvanlarının görüntüleri paylaşıldı.
Görüntülerde, ormanda gezen geyikler, yaban domuzları, tilki ve ayılar yer aldı.