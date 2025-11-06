Bursa'da Direksiyon Eğitimi Sırasında Kaza: Çift Yaralandı

BURSA'da Emrullah T.'nin (35) direksiyon eğitimi verdiği eşi Ayşe T.'nin (30) kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı; kazada çift yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Akhisar Mahallesi'ndeki yeni açılan stabilize yolda meydana geldi. Emrullah T., ehliyet almak isteyen eşi Ayşe T.'ye direksiyon eğitimi vermek istedi. Ayşe T. yönetimindeki 57 ABA 885 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Taklalar atarak şarampole yuvarlanan otomobildeki çift yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'nde götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan Ayşe T.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),