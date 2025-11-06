Haberler

Bursa'da Direksiyon Eğitimi Kazası: Çift Yaralandı

Bursa'da Direksiyon Eğitimi Kazası: Çift Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da, direksiyon eğitimi alan genç kadın sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada çift yaralanırken, sürücüye ceza kesildi.

BURSA'da Emrullah T.'nin (35) direksiyon eğitimi verdiği eşi Ayşe T.'nin (30) kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı; kazada çift yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Akhisar Mahallesi'ndeki yeni açılan stabilize yolda meydana geldi. Emrullah T., ehliyet almak isteyen eşi Ayşe T.'ye direksiyon eğitimi vermek istedi. Ayşe T. yönetimindeki 57 ABA 885 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Taklalar atarak şarampole yuvarlanan otomobildeki çift yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'nde götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan Ayşe T.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
İngiltere'de mahkum krizi: 1 hafta içinde 2 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

Mahkumları yanlışlıkla serbest bıraktılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.