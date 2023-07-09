Bursa'da devrilen yolcu otobüsünde can pazarı: 10 yaralı

Yağışlı havada ağaca çarpıp yan yatan yolcu dolu otobüs dereye uçmaktan son anda kurtuldu

BURSA - Bursa'da yolcu dolu otobüs yağışlı havada ağaca çarpıp yan yattı. 10 kişinin yaralandığı otobüs dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi İlçesi Panayır Mahalllesi Dereyolu Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada Tuğrul A. idaresindeki 16 TAT 70 plakalı belediye otobüsü ağaca çarpıp yan yattı. Yolcu dolu otobüs dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan 10 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Şehir Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine AFAD, İtfaiye ve Umke ekipleri sevk edilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.