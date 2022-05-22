Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü - Haberler

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Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

AA - Kadir İnci - Güncel
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Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kayapınar Mahallesi'nde yaşayan Ekrem Uslu (60), 16 KBN 90 plakalı traktörüyle kendisine ait tarlaya gitti.

Uslu'nun otları biçtiği sırada bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan araç devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve itfaiye ekipleri traktörün altında sıkışan Uslu'yu bulunduğu yerden çıkardı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Uslu'nun cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Kadir İnci - Güncel

İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

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