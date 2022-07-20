Bursa'da devrilen sunta yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sunta yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sunta yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı. İbrahim Aykut Bayram (25) yönetimindeki 10 BL 770 plakalı kamyon, Yalova- Bursa kara yolunun Süpürgelik mevkisinde, bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü Bayram yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bayram, Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Musa Öztürk - Güncel Orhangazi Yalova Bursa Güncel Haberler

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