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Bursa'da devrilen panelvandaki 3 kişi yaralandı

Bursa'da devrilen panelvandaki 3 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen panelvan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen panelvan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Karalar Mahallesi yolunda seyreden Mehmet B. (34) idaresindeki 47 ACE 673 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Mehmet B. ve araçta bulunan İbrahim B. (25) ile Mikail B. (12) çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede bulunan bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, minibüsün savrularak devrildiği ve araçta bulunan yaralıların çevredekilerin yardımıyla çıkarıldığı görülüyor.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

Karalar İnegöl Bursa Güncel Haberler

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