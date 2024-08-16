Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Devlet Korumasındaki Çocuklar Eğlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir sanayi firmasının düzenlediği etkinlikte devlet koruması altındaki 40 çocuk dans etti, oyunlar oynadı ve pasta kesti. Firma sahibi, çocuklarla güzel bir gün geçirmek ve onlarla mutluluğu paylaşmak istediklerini belirtti.

Bursa'da devlet koruması altındaki 40 çocuk, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Kentte faaliyet gösteren bir sanayi firmasının kuruluşunun 6. yılı dolayısıyla Osmangazi ilçesi Armutköy Mahallesi'ndeki binicilik kulübünde organize ettiği etkinlikte, yaşları 5 ila 10 arasında değişen çocuklar dans etti, oyunlar oynadı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda atışlar sırasındaki duruşuyla tanınan Yusuf Dikeç'in maskesini takan çocuklar, pasta kesti.

Firma sahibi Bilge Kalın, yaptığı açıklamada, 2016'dan beri sosyal sorumluluk projelerine katıldığını söyledi.

Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla güzel bir gün geçirmek istediklerini belirten Kalın, "5 yaşında bir oğlum var. Biz onunla her eğlenmeye gittiğimizde hamburger, patates yiyoruz. Bir parkta eğleniyoruz. Daha sonra bir oyuncak alıyoruz ve çok eğleniyoruz. Sevgi Evlerindeki çocuklarla da bunu yapmak istedim. Onlarla bölüşmek, mutlu olmak istedim." dedi.

Çocuklar için oyun parkları, salıncaklar kurulduğunu dile getiren Kalın, "Patlamış mısırlar, pamuk şekerler getirildi. Aynı zamanda at bindiler. Devletimiz zaten çocuklarımızla alakalı gereken her şeyi yapıyor. Biz de sevgimizi, mutluluğu onlarla paylaşmalıyız. O çocukların sadece mutluluğa, eğlenmeye ihtiyacı var. Bir farkındalık oluşturmak istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Çocuk bursa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak mı? Metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? TAYİN SONUÇLARI! Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr sorgulama! AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu? Avrasya Tüneli'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? Cumartesi bankalar açık mı? 17 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı 2024? Bankalar kaça kadar açık? Hamit Emrah Beriş kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş kaç yaşında ve nereli? İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından ne paylaştı? Süleyman Özdemir kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Süleyman Özdemir kaç yaşında ve nereli? Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli? Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli? Uğur Ünal kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal kaç yaşında ve nereli? Gaziantep FK- Samsunspor maçı ne zaman? Gaziantep FK- Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı nerede oynanacak? #9917 Hasan Mandal kimdir? İTÜ Rektörü Hasan Mandal kaç yaşında ve nereli? Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli? Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
title