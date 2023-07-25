Bursa'da derede su motoru parçası başına isabet eden kişi yaralandı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bir derede su motorunun kopan parçası, Harun Kaya'nın başına isabet etti. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Bursa'da derede bulunan su motorunun kopan parçası başına isabet eden 1 kişi yaralandı.
Olay, Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi Nüzhetiye yolunda bulunan derede meydana geldi. Derede bulunan su motorunun parçası koparak Harun Kaya'nın başına isabet etti. Olay yerine 2 AFAD aracı ve 7 personel sevk edildi. AFAD ekipleri başından yaralanan Harun Kaya'yı bulunduğu yerden ambulansa taşıdı. Başından yaralanan Harun Kaya'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel