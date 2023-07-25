Bursa'da derede su motoru parçası başına isabet eden kişi yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bir derede su motorunun kopan parçası, Harun Kaya'nın başına isabet etti. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.