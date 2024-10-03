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Bursa'da Derede Erkek Cesedi Bulundu

Bursa'da Derede Erkek Cesedi Bulundu
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Yıldırım ilçesindeki Gökdere'de hareketsiz yatan bir kişi, yapılan inceleme sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadir Bingöl (46) olduğu tespit edilen bireyin cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki derede erkek cesedi bulundu.

Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesi Gökdere'de bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kadir Bingöl (46) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Bingöl'ün kesin ölüm nedeninin tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel

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