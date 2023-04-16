Bursa'da derede boğulan baba ve kızı Samsun'da toprağa verildi

Bursa'da dengesini kaybedip dereye düşen kadın ile onu kurtarmak isterken boğulan babasının cenazeleri Samsun'da toprağa verildi.

Bursa'da dengesini kaybedip dereye düşen kadın ile onu kurtarmak isterken boğulan babasının cenazeleri Samsun'da toprağa verildi.

Osmangazi ilçesi Dağakça köyü Kaplıkaya Deresi'nden çıkarılan cesetleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan baba Mustafa Bolat (69) ve kızı Esma Çiçek'in (38) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'ne getirildi.

Baba ve kızı, Çandır Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.

Samsun'dan kızını ziyaret için Bursa'ya giden Mustafa Bolat ile kızı Esma Çiçek, dün Osmangazi ilçesi Dağakça köyü Kaplıkaya Deresi kenarına gitmiş, burada fotoğraf çekmek isteyen Çiçek, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düşmüştü. Kızının suya kapıldığını gören Bolat da dereye atlamış, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden AFAD ekibi ise baba ve kızının cansız bedenine ulaşmıştı.