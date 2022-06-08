Bursa'da dere yatağına düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, dere yatağına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, dere yatağına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alacahırka Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla Abdal Murat Deresi'nin kenarına gelen İ.K, burada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre aşağı düştü. Yaralanarak düştüğü yerde mahsur kalan İ.K'nin arkadaşları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan İ.K, sağlık ekiplerince Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Cem Şan - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa'da dere yatağına düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.