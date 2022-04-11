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BURSA'DA DERBİ GERGİNLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın taraftarları arasında olaylar yaşandı.

BURSA (DHA) - BURSA'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın taraftarları arasında olaylar yaşandı. Birbirlerine taş, sopa ve meşaleler atan taraftarlar, polis ekiplerinin müdahalesiyle ara sokaklara kaçarak dağıldı.

Spor toto Süper Ligi'nin 32'nci haftasında karşılaşan Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Dumlupınar Mahallesinde iki takım taraftarı karşı karşıya geldi. Üniversite öğrencilerinin yoğunlukla kaldığı mahallede taraftarlar birbirlerine taş, sopa ve meşalelerle saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. bölgeye gelen pollis ekiplerinin müdahalesiyle taraftarlar ara sokaklara kaçarak dağıldı.

Olaylarda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri tarafların tekrar karşılaşmaması için mahallede önlem aldı. (DHA)

BURSA'DA DERBİ GERGİNLİĞİ

BURSA'DA DERBİ GERGİNLİĞİ

BURSA'DA DERBİ GERGİNLİĞİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fenerbahçe, Spor Toto, Polis, Bursa, Güncel, Haberler

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