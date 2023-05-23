Bursa'da 'Depreme Dirençli Bursa' Paneli düzenlenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Bursa Konuşuyor' etkinliğinin yeni konusu 'Depreme Dirençli Bursa' oldu. 30 Mayıs'ta yapılacak 'Depreme Dirençli Bursa' Paneli'nde deprem gerçeği, konunun uzmanları tarafından tüm yönleriyle ele alınacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Bursa Konuşuyor' etkinliğinin yeni konusu 'Depreme Dirençli Bursa' oldu. 30 Mayıs'ta yapılacak 'Depreme Dirençli Bursa' Paneli'nde deprem gerçeği, konunun uzmanları tarafından tüm yönleriyle ele alınacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa Kent Konseyi tarafından 'Depreme Dirençli Bursa' paneli düzenleniyor. Deprem tehlikesi ve ikincil afetler, depreme dirençli kentler ve yapılar ile deprem hukukunun ele alınacağı 'Depreme Dirençli Bursa' paneli alanında uzman isimlerin katılımıyla 30 Mayıs Salı günü Saat 13: 00'da Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda yapılacak.

Panelin tanıtım toplantısında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, deprem konusuyla alakalı herkesin bilgi sahibi olması gerektiğine vurgu yaptı. Bursa'da yaşayan herkesi panele davet eden Orhan, "Bu çalışma; 1855 depreminde Bursa'yı yaralayan, Bursa'da çöküntüye sebebiyet veren, yıkıma sebebiyet veren fay hattının ortaya çıkarılmasıyla ilgili bir çalışma. Bu konu Bursa'da yaşayan herkesi, her kurumu ilgilendiriyor. Muhakkak bilgi sahibi olmak gerekiyor. Hele ki son depremlerde yaşadıklarımızın ardından bizim bu konuyu çok dikkate ele almamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Maksat; depreme dirençli Bursa

Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muammer Tün ise yapılacak panelin farkındalık oluşturması nedeniyle çok kıymetli olduğunu belirtti. Bilimsel verilerin hayata geçirilmesinin toplumun bütününün elinde olduğunu belirten Doç Dr. Tün, "Buradaki maksat ve hedef depreme dirençli Bursa. Yakın zamanda yaşadığımız depremlerin yıkıcı etkisini Bursa'da yaşamamak. Bu panel sayesinde kamuoyuyla paylaşacağımız bu bilgi nezdinde çok ciddi kazanımlar elde edebilme fırsatı yakalayacağız. Hedefimiz hep birlikte başarabilmek. Bursa'nın bütününü depreme daha dirençli hale getirmek istiyorsak, bunu birlikte ele almamız gerekiyor. Bilim insanları bilimsel verileri kamuoyuyla paylaşır, insanları bilgilendirir fakat bu verileri uygulamak, hayata geçirmek tamamen toplumun bütününün elinde. Bundan sonraki süreçte mevcut depreme dayanıksız yapı stoku veya yeni yerleşime açılacak alanlar, bundan sonraki elli yıllık, yüz yıllık periyotta Bursa'nın kentsel gelişimi, depreme dirençlilik noktasında nelere dikkat edilmeli. Bu sorulara hep birlikte yanıt aramaya çalışacağız. Bu fırsatı verdikleri Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Bursa Kent Konseyi'ne ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA