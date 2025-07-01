Bursa'da Deprem Paniği: Veteriner Serumlu Köpeği Kurtardı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Orhangazi'deki bir veteriner, tedavi ettiği serum takılı köpeği dışarıya çıkardı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem ilçede paniğe yol açarken, sarsıntının hissedildiği Orhangazi ilçesinde bir veteriner, tedavi ettiği köpeğin yanına koştu. Serum takılı köpeğin, veteriner hekim ve yanındaki sahibi tarafından klinik dışına çıkarıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1 saat arayla meydana gelen 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler, kent merkezi ile çevre ilçe ve illerde hissedilirken, yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşlar deprem sırasında bulundukları binalardan koşarak sokağa çıkarken, sarsıntının en fazla hissedildiği yerlerden biri olan Orhangazi ilçesinde, bir veteriner, tedavi ettiği serum takılı köpeğin yanına koştu. Serum takılı köpeğin, yanındaki sahibiyle birlikte, veteriner hekim tarafından dışarıya çıkarıldığı anlar kliniğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sarsıntıyla birlikte klinikte çalışanların dışarı, veteriner hekimin ise odada serum takılı halde sahibiyle birlikte bekleyen köpeğin yanına koştuğu görüldü. Veteriner hekimin, sakin bir şekilde hem köpeğe hem de sahibine klinik dışına kadar eşlik ettiği anlar görüntülere yansıdı.

Haber: Kazım BULUT Kamera: ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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