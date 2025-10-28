Haberler

Bursa'da Deprem Anında Yaşanan Panik Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme, Bursa'daki evinde uyurken yakalanan Umut Erel'in panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Evin içindeki sallantılar gözler önüne serildi.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme, Bursa'daki evinde uyurken yakalanan Umut Erel'in (27) yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'da da hissedildi. Depreme, Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 5'inci katındaki evinde uyurken yakalanan Umut Erel, panikle kanepeden fırlarken, diğer odada bulunan annesi Müyesser Sevinç de (46) koşarak oğlunun yanına geldi. Anne-oğul birbirlerine sarılarak sarsıntının geçmesini beklerken, o anlar evdeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tavandaki lamba ile masa üstündeki küçük akvaryumdaki suyun da depremle birlikte sallandığı görüldü.

Evin diğer tarafındaki güvenlik kamerası görüntülerine de sarsıntı net bir şekilde yansıdı.

