3 katlı binada çıkan ve bitişiğindeki 4 katlı binaya sıçrayan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde depo olarak kullanılan 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, bitişikteki 4 katlı binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Yaralanan olmadı ancak her iki binada da hasar meydana geldi.

BURSA'da depo olarak kullanılan 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, bitişiğindeki 4 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürdüğü yangında, yaralanan kimse olmadı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi A154'üncü Sokak'taki depo olarak kullanılan 3 katlı bir binanın zemin katında çıktı. 3 katlı binanın zemin katından yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek bitişikteki 4 katlı binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında yaralanan kimse olmazken, her iki binada da hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
