Denize giren çocuk boğuldu - Haberler

Denize giren çocuk boğuldu
AA - Kazım Bulut - Güncel
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kayıkhane bölgesindeki sahilde, arkadaşının denizde kaybolduğunu gören çocuğun haber vermesi üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sırasında bir vatandaş, kaybolan Cenk Ayhan'ı (14) görerek denizden çıkardı.
Ayhan'ın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesine hayatını kaybettiği öğrenildi.
AA / Kazım Bulut - Güncel