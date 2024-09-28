Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Deniz Otobüsünde Erkek Cesedi Bulundu

Bursa'da Deniz Otobüsünde Erkek Cesedi Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya ilçesinde, Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan bir deniz otobüsünün tuvalet kısmında erkek cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iskeleye yanaşan deniz otobüsünün tuvalet kısmında erkek cesedi bulundu.

Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) işletmesine ait vapur, Güzelyalı Mahallesi'ndeki iskeleye yanaştı.

Yolcuların inmesinin ardından görevliler tarafından vapurda yapılan son kontrollerde tuvalet kısmında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı görüldü.

İhbar üzerine iskeleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İskeleye gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Olaylar Mudanya 3-sayfa Sağlık Güncel Polis bursa Suç

Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek

1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kebaba limon sıkılır mı, sıkılmaz mı? MasterChef patlıcan kebabı tarifi! En güzel patlıcan kebabı tarifi! patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır? patlıcan kebabı için malzemeler! Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Şahinbey, Nizip, Şehitkamil elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28-29 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });