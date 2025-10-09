Bursa'da Deniz Otobüsü Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
Bursa'da Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün için planlanan 8 seferi, Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini etkilediği açıklandı.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
-Haber-Kamera: Özgül ATABEY /MUDANYA (Bursa),