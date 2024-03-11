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Bursa'da Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Ramazan Yardımı

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik yükümlülerine ramazan ayı münasebetiyle gıda yardımı yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Bursa Ticaret Borsası'nın destekleriyle 150 yükümlüye gıda kolisi yardımı yapıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Sosyal Markette, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen denetimli serbestlik yükümlülerine ramazan ayı münasebetiyle gıda yardımı yapıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı mart ayı toplantısında, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ihtiyaç sahibi yükümlülere ramazan ayı öncesinde gıda yardımı yapılması yönünde karar alındı.

Karar doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Bursa Ticaret Borsasının destekleriyle 150 yükümlüye gıda kolisi yardımı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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