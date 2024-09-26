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Bursa'da Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Camilerde Temizlik Yaptı

Bursa'da Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Camilerde Temizlik Yaptı
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Bursa'da denetimli serbestlik hükümlüleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Gaziakdemir Mahallesi'ndeki camilerde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Bursa'da denetimli serbestlik hükümlüleri, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bazı camilerde temizlik, bakım ve onarım yaptı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bursa Müftülüğü işbirliğinde, denetimli serbestlik hükümlüleri Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde bulunan Arafat ve Alemdar camilerinde temizlik, bakım ve onarım yaptı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, okul ve camilerin temizliğinin, denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerden oluşturulan bir ekiple düzenli olarak yapıldığını, bu sayede hükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma cezalarını çektiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

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