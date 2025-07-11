Bursa'da Demir Kapının Devrilmesi Sonucu 5 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

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İnegöl ilçesinde üzerine devrilen demir kapı nedeniyle yaralanan 5 yaşındaki Muhammed Mustafa M, hastanede tedavi altına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine demir kapı devrilmesi sonucu yaralanan 5 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Mesudiye Mahallesi Gülpınar Sokak'ta bulunan sitenin girişindeki demir kapı, 5 yaşındaki Muhammed Mustafa M'nin üzerine devrildi.

Ailesinin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerine yapılan Muhammed Mustafa M, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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