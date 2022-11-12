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Bursa'da define arayan kişi, başına taş isabet etmesi sonucu öldü

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Bursa'da define arayan kişi, başına taş isabet etmesi sonucu öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde define aradığı öne sürülen kişi, patlattığı kayadan sıçrayan taşın başına isabet etmesi sonucu öldü.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde define aradığı öne sürülen kişi, patlattığı kayadan sıçrayan taşın başına isabet etmesi sonucu öldü.

İddiaya göre, Kırsal Yeniköy Mahallesi'nde Ömer i. (38), define ararken bir kayayı parçalamak için patlayıcı kullandı. Bu sırada kayadan sıçrayan taşlardan biri Ömer İ'nin başına isabet etti.

Yanındaki kişilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ömer İ'yi Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ömer İ, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Yenişehir Bursa Güncel Haberler

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