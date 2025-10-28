Bursa'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 18 Gözaltı

BURSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün amaç ve fikirleri doğrultusunda Karacabey ilçesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından, bugün şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramada el geçirilen örgütsel yayın ve dijital materyallere de el konuldu.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber: Esra TÜRKER Kamera: BURSA,