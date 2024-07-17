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Bursa'da Damat ve Gelin Aileleri Arasında Yaşanan Kavga Kanlı Bitti

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Bursa'da, iki gün önce eşi A.Ö.'nün ailesi tarafından darbedilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alınan damat Şahin Ö.'nün akrabaları, gelinin ailesinin kaldığı evin camlarını kırdı. Bunun üzerine dışarıya çıkan gelinin amcasının çocukları Gökhan T. ile Hasan T., yaşanan arbede sırasında damadın yakınları tarafından darbedilip bıçakla yaralandı.

Bursa'da, iki gün önce eşi A.Ö.'nün ailesi tarafından darbedilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alınan damat Şahin Ö.'nün akrabaları, gelinin ailesinin kaldığı evin camlarını kırdı. Bunun üzerine dışarıya çıkan gelinin amcasının çocukları Gökhan T. ile Hasan T., yaşanan arbede sırasında damadın yakınları tarafından darbedilip bıçakla yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. İki yıl önce evlenen A.Ö. ve Şahin Ö. arasında anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Durumu öğrenen gelinin yakınları iki gün önce damadın yanına giderek tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda gelinin yakınları damat Şahin Ö.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden darbetti. Ağır yaralanan damat kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

EVİ BASIP, CAMLARI KIRDILAR

Olayı öğrenen damat Şahin Ö.'nün yakınları ise bu akşam gelinin ailesinin kaldığı evin önüne gelerek giriş katında bulunan dairenin camları ellerindeki sopa ve taşlarla kırdı. Bunun üzerine evden dışarı çıkan gelinin kuzenleri Gökhan T. ve Hasan T. ile damadın yakınları arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında kuzenlerden Gökhan T. bıçakla bacağından, Hasan T. ise aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.

Damadın yakınları olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı kuzenler, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan damat yakınlarını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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