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Bursa'da Damat Şahin Ö.'nün Akrabaları Gelinin Evinin Camlarını Kırdı

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Bursa'da, üç gün önce eşi A.Ö.'nün ailesi tarafından darbedilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alınan damat Şahin Ö.'nün akrabaları, gelinin ailesinin kaldığı evin camlarını kırdı. Bunun üzerine dışarıya çıkan gelinin amcasının çocukları G.E. ve E.E.'yi sopa ve bıçak darbeleriyle yaralayan 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA'da, üç gün önce eşi A.Ö.'nün ailesi tarafından darbedilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alınan damat Şahin Ö.'nün akrabaları, gelinin ailesinin kaldığı evin camlarını kırdı. Bunun üzerine dışarıya çıkan gelinin amcasının çocukları G.E. ve E.E.'yi sopa ve bıçak darbeleriyle yaralayan 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. İki yıl önce evlenen A.Ö. ve Şahin Ö. arasında anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Durumu öğrenen gelinin yakınları üç gün önce damadın yanına giderek tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda gelinin yakınları damat Şahin Ö.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden darbetti. Ağır yaralanan damat kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

EVİ BASIP, CAMLARI KIRDILAR

Olayı öğrenen damat Şahin Ö.'nün yakınları İ.A., E.A., M.A., N.A. ve E.A. ise dün akşam gelinin ailesinin kaldığı evin önüne gelerek giriş katında bulunan dairenin camları ellerindeki sopa ve taşlarla kırdı. Bunun üzerine evden dışarı çıkan gelinin kuzenleri G.E. ve E.E. ile damadın yakınları arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında kuzenlerden G.E. bıçakla bacağından, E.E. ise aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. Damadın yakınları olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı kuzenler, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 TUTUKLAMA

Yaralanan kuzenlerin hastanede tedavisi devam ederken, polis ekipleri damadın yakınları İ.A., E.A., M.A., N.A. ve E.A.'yı adreslerine yaptığı baskınla yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden İ.A., M.A., N.A. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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