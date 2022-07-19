Bursa'da damadını bıçakla yaralayan kayınpeder yakalandı - Haberler

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Bursa'da damadını bıçakla yaralayan kayınpeder yakalandı

AA - Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'da damadını bıçakla yaralayan kayınpeder yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, damadını bıçakla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, damadını bıçakla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Mahallesi'nde, E.Ö. (53) ile kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Ö.T. (35) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö, damadını bıçakla yaraladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ö.T'yi İznik Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.Ö'yü gözaltına aldı.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Hisarcık Selçuk İznik Bursa Güncel Haberler

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