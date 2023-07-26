Bursa'da dalgın sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşı çarptı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşı fark etmeyerek çarptı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da dalgın sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşı fark etmeyerek çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinden çıkan vatandaş, yolun karşısına geçmek istedi. Tam bu esnada dönüş alan hafif ticari aracın dalgın sürücüsü, yayayı fark etmeyip çarptı. Sürücü, çevredekilerin korna basmasıyla durdu. Yaralı ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA