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Bursa'da dağlık arazide mahsur kalan 3 genç kurtarıldı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dağlık arazide gezintiye çıkan 3 genç, yollarını kaybederek dere kenarında mahsur kaldı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda gençler kurtarıldı ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

Bursa'da dağlık arazideki dere kenarında mahsur kalan 3 genç ekiplerce kurtarıldı.

Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi ile Bayırköy yolu üzerindeki dağlık arazide gezintiye çıkan ve yollarını kaybeden 3 genç dere kenarında mahsur kaldı.

Beyzanur A, Ali K. ve Ahmet Arda Ş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumlarını bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orhangazi Jandarma Komutanlığı, JAK, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla mahsur kaldıkları yerden alınan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen gençler, daha sonra tedbir amacıyla ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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