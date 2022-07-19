Bursa'da da 'çayır tırtılı' zararı

AYÇİÇEĞİ tarlalarını istila eden 'çayır tırtılı' (Loxostegesticticalis), Bursa'nın Yenişehir ilçesinde de zarara yol açtı. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, "Tedbir alınmadığı takdirde çiftçinin verim alması imkansız" dedi.

Trakya Bölgesi'nin ardından Marmara Bölgesi'ndeki ayçiçeği tarlaları da tırtıl istilası altında. Çayır tırtılının bitkinin kökünden başlayarak yapraklara kadar tamamına zarar verdiğini belirten Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, zamanında mücadele edilmezse ayçiçeği veriminde büyük kayıplara neden olunacağına dikkat çekti. Aktaş, Bursa ve ilçeleri ile bazı illerdeki denetimlerde, ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı zararlısının popülasyonunun arttığının saptandığını belirterek, çiftçileri uyardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 13 Temmuz'da 'Ayçiçeğinde Çayır Tırtılı (Loxostege Sticticalis) Mücadelesi Hakkında' başlığıyla Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ valiliklerine genelge göndererek çayır tırtılı ile mücadelede insansız hava araçlarının (İHA), zirai dron kullanılmasına izin verildiğini bildirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel