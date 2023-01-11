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Bursa'da "Cumhuriyet Dönemi Bestekarları" konseri düzenlendi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü bu hafta düzenledikleri "Cumhuriyet Dönemi Bestekarları" konserinde sanatçı Cengizhan Sönmez'i konuk etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü bu hafta düzenledikleri "Cumhuriyet Dönemi Bestekarları" konserinde sanatçı Cengizhan Sönmez'i konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Salih Berkmen yönetti.

Konserin ikinci yarısında sahne alan Cengizhan Sönmez, Hüseyin Balkan'ın eserlerinden oluşan geniş bir repertuara yer verdi.

Sönmez, "Söyle Ben Öldüm de Cennette Miyim ", "Ardından Sadece Şarkılar Ağlar " ve "Keşke Şimdi Sen Yanımda Olsaydın " gibi eserleri seslendirdi.

Gecenin sonunda solist Cengizhan Sönmez'e Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel

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