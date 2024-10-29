Bursa'da Cumhuriyet Bayramı İçin Motosiklet Korteji Düzenlendi
Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen motosiklet kortejine yaklaşık 150 motosiklet tutkunu katıldı. Cumhuriyet Alanı'nda toplanan sürücüler, Türk bayrağı açarak ilçe turu gerçekleştirdi.
Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında motosikletlerle "Cumhuriyet" korteji düzenlendi.
Orhangazi, Gemlik, İnegöl ve Mudanya ilçeleri ile kent merkezinden yaklaşık 150 motosiklet tutkunu, Orhangazi Cumhuriyet Alanı'nda toplanarak Türk bayrağı açtı.
Motosiklet sürücüleri daha sonra bayraklarla ilçe turu atarken korteje Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de motosikletiyle katıldı.