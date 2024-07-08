Bursa'da çöp yığınına dönen evden 4 kamyon atık tahliye edildi

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde çöp yığınına dönen evden 4 kamyon atık tahliye edildi.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Teferrüç Mahallesi 2. Menekşe Caddesi sakinleri, etrafa yayılan kötü kokulardan rahatsızlık duyarak durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, ihbar üzerine Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğünün de desteği ile ortak bir çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sonucunda kullanılamaz hale gelen evden 4 kamyon çöp çıkartıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu boşaltılan ev dezenfekte edildi.