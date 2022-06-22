Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. O.A. idaresindeki belediyeye ait çöp kamyonu, Hamidiye Mahallesi'nde, yol kenarında yürüyen Deniz Turan'a çarptı. Aracın altında kalarak yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Turan, hayatını kaybetti. Sürücü O.A. gözaltına alındı. AA / H. Çetin Güler - Güncel Mustafakemalpaşa Deniz Turan Hamidiye Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.