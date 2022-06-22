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Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

AA - H. Çetin Güler - Güncel
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Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

O.A. idaresindeki belediyeye ait çöp kamyonu, Hamidiye Mahallesi'nde, yol kenarında yürüyen Deniz Turan'a çarptı.

Aracın altında kalarak yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Turan, hayatını kaybetti.

Sürücü O.A. gözaltına alındı.

AA / H. Çetin Güler - Güncel

Mustafakemalpaşa Deniz Turan Hamidiye Bursa Güncel Haberler

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