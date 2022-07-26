Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun annesi Antalya Adliyesi'ne geldi

Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun annesi Y.A, "Benim çocuğum akıllı bir çocuk. Yıpratılmasını istemiyorum. Bu aşamaları geçecek. İkimiz de çok güçlüyüz. İkimiz de ayakta kaldık. Çocuğum benim yanımda olacak. Her şey düzelecek." dedi.

Avukatları Dilek ve Mustafa Sezgin ile hukuki süreci takip etmek için Antalya Adliyesi'ne gelen Y.A, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da çalışması gerektiği için çocuğuna kalp hastası annesinin baktığını söyledi.

Annesi ölene kadar çocuğuyla her gün konuştuğunu, istediği her şeyi aldığını ifade eden Y.A, "Annem vefat etti. Cenazede çocuğum kaçırıldı ve darbedildim. Çocuğumu göremedim. Benim çocuğum hayatta kalabilmeyi başarmış. Benim için o önemli." dedi.

Kardeşinin ceza alması için çaba göstereceğini dile getiren Y.A, "Oraya gidip o kapıyı kırmasalardı benim oğlum ölebilirdi. Çocuğuma bana teslim ederken 'Anneni hatırlıyor musun?' dediler. 'Evet o benim annem' dedi." diye konuştu.

"Sokaktaki hayvanları kurtaran bir insanım. Bir adres olsa ben onu almaz mıydım?" diye soran Y.A, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir anne için yaşadıklarım kolay değil. Ben 3 yıl çocuğumun yerini bilmiyorum. Her gece dua ettim. Çocuğum için ayakta kaldım. Bundan sonra olana değil olacağa bakacağız. Onun annesi benim ve hayatta bana ihtiyacı var. Sosyal hizmetler uzmanına 'çocuğuma kendim bakmak istiyorum' dedim. Devletin sürecine saygılıyım. İnsanlar beni yargılıyorlar ama ben anne olarak 3 yıl savaş verdim. Çocuğumun hayatta olması benim için önemli olan. Oğlumu mutlaka yanıma alacağım."

Kız kardeşinin "erkek çocuk istediği için oğlunu kaçırdığını" iddia eden Y.A, "Kendi kızını da eşinden yıllardır kaçırıyor. Benim çocuğum akıllı bir çocuk. Yıpratılmasını istemiyorum. Bu aşamaları geçecek. İkimiz de çok güçlüyüz. İkimiz de ayakta kaldık. Çocuğum benim yanımda olacak. Her şey düzelecek. Ben baştan bu yana kararlı olmasaydım 3 yılda ben aklımı kaçırabilirdim. İnsanlardan empati istiyorum." ifadelerini kullandı.

Oğluyla ilk gece birlikte televizyon izlediklerini anlatan Y.A, "(Bana mısır patlatır mısın?) dedi. Doktora sormamız gerektiğini belirttim. Bahçede otururken komşudan balık kokusu aldı. Benden anneanne köftesi ve balık istedi. Havuzu gördü. Kedi ve köpeklerle ilgilendi. Kendini iyi hissetti. Güzel bir gün geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Y.A'nın avukatı Dilek Sezgin, müvekkilinin 2020 yılından beri çocuğunu aradığını söyledi.

Bunun için Y.A'nın gönüllü olarak avukatlığını yaptıklarını belirten Sezgin, "Biz Y.A'nın kaç yıldır çocuğunu almak için verdiğini mücadeleyi biliyoruz. Y.A. çocuğuna kavuşmak istiyor. Hukuki olarak ne gerekiyorsa avukatları olarak yapacağız." dedi.

Açıklamadan sonra adliyeye giren annenin avukatları Dilek ve Mustafa Sezgin, müvekkillerinin, annesinin vefatından sonra kız kardeşi tarafından oğlunun kaçırıldığına dair adliyeye başvurduğu dosya örneklerini talep eden dilekçeyi savcılığa sundu.

Annenin avukatlarından yazılı açıklama

Annenin avukatları Dilek ve Mustafa Sezgin'in yaptığı yazılı açıklamada, annenin çocuğun bulunması için 4 ilde başvurularda bulunduğu belirtildi.

Müvekkili Y.A'nın kız kardeşi tarafından çocuğu kaçırıldığı için evladına kavuşamadığı belirtilen avukat açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilin yıllar süren uzun arayışı sonucunda oğluna kavuşmuş olması acı ve ıstırabını bir nebze olsun dindirmişken, çocuğunun yaşadığı olumsuz olaylardan kendisinin sorumluymuş gibi gösterilmesi ve toplum tarafından ağır ithamlarla yargılanması müvekkil anneyi telafisi olmayan üzüntüye sürüklemiştir. Müvekkilimiz hakkında sosyal medya ve basında çıkan olumsuz ve kişilik haklarını zedeleyen haberler asılsız ve gerçek dışı olup, itibar edilmemesini kamuoyuna saygılarımızla duyurmaktayız."

Olay

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Y.A. (48) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.