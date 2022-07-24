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Bursa'da çöp evde, atıkların arasında uzun süre bakımsız bırakılan çocuk bulundu

AA - Elif Özlem Çelikler - Güncel
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Bursa'da çöp evde, atıkların arasında uzun süre bakımsız bırakılan çocuk bulundu

Bursa'da kirasını ödemediği gerekçesiyle hakkında dava açılan kadının çöple doldurduğu evin tahliyesi sırasında, kapısı kilitli odada 9 yaşında bir çocuk bulundu.

Bursa'da kirasını ödemediği gerekçesiyle hakkında dava açılan kadının çöple doldurduğu evin tahliyesi sırasında, kapısı kilitli odada 9 yaşında bir çocuk bulundu.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açtı. Mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirdi.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvuruldu.

Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde buldu.

Vücudunda yaralar oluşan, saçları ve tırnakları uzamış haldeki çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yapılan araştırma sonucunda çocuğun annesinin, bazı suçlardan aranan Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlendi.

Y.A'nın kaybolan oğlu için kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Tedavisi tamamlanan çocuk, savcılığın talimatıyla annesine teslim edildi.

Kamuran Pınar A. ile kızı E.Z.A (16), çocuğu kaçırıp alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

Sakarya Aydın Bursa Güncel Haberler

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