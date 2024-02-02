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Bursa'da çöp evde alıkonulan çocuğun dayısı tahliye edildi

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Bursa'da yeğeni Cem Muhammet A.'yı çöp evde kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar'ın 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliye kararı çıktı.

Bursa'da, yeğeni Cem Muhammet A.'yı (13) çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar'ın (45), 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliye kararı çıktı. Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Kamuran Pınar Acar'ın Adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

BURSA,(DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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