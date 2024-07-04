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Bursa'da 'çöp ev' sahibi belediye ekiplerine bıçak çekti, polis memurunu yaraladı

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Bursa'da bir ev sahibi, evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak çekerek direndi ve polis memurunu kolundan bıçakladı. Şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'da 'çöp ev' haline getirdiği evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak çekerek direnen Feyzullah Yasa (68), kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.K.'yi kolundan bıçakladı. Şüpheli, polisler tarafından güçlükle yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. 'Çöp ev' ihbarı alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ürünlü Caddesi'ndeki adrese geldi. Belediye ekiplerini karşısında gören, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ev sahibi Feyzullah Yasa, eline aldığı bıçakla belediye ekiplerini tehdit ederek içeri almadı. Binaya giremeyen ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine polisler sevk edildi. Yasa, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.H.'yi kapıyı açmaya çalıştığı sırada kolundan bıçakladı. Bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, yaralı polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

BİBER GAZI SIKAN POLİSLERE DE SALDIRDI

Polis ekipleri direnmeye devam eden Feyzullah Yasa'yı, camı kırık pencereden sıktıkları biber gazıyla etkisiz hale getirmek istedi. Yasa, elindeki bıçakla dışarı çıkıp, ekiplere yine saldırdı. Bıçağın elinden düşmesiyle yakalanan Yasa, tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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