Bursa'da çocuklarına kötü muamele eden yabancı uyruklu çift yargılanıyor

Bursa'da 4 çocuğuna kötü muamelede bulundukları ve darbettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan yabancı uyruklu çiftin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı ve çocuklar pedagog eşliğinde dinlendi. Hakim, zorla getirme kararı çıkarılmasına ve davaya ilişkin temsil kayyımı atanması için Sulh Hukuk Mahkemesine müzekkere yazılmasına hükmetti. Olay, geçen yıl aralık ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na yapılan ihbarla ortaya çıktı.

Bursa'da 4 çocuğuna kötü muamelede bulundukları ve darbettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan yabancı uyruklu çiftin yargılanmasına başlandı.

Bursa 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar anne Hanan R. (33) ve baba Hüseyin İ. (38) katılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili duruşmada hazır bulundu.

Devlet korumasına alınan çocuklardan R.İ (11) ve A.İ. (7), pedagog eşliğinde dinlendi.

Sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına ve davaya ilişkin temsil kayyımı atanması için Sulh Hukuk Mahkemesine müzekkere yazılmasına hükmeden hakim, duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen yıl aralık ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı'nı arayan kişi, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Doğan Sokak'ta bir evde yaşayan çiftin, çocuklarına şiddet uyguladığı ihbarında bulunmuştu.

İhbarı yapan kişi, kendisiyle görüşen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine şiddet olayına ilişkin görüntüleri vermişti.

Polis ekipleri, bunun üzerine söz konusu adrese giderek, Suriye uyruklu anne Hanan R. ve baba Hüseyin İ'yi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürmüştü.

Çiftin çocukları R.İ. (11), A.İ. (7), A.T.İ. (6) ve R.İ'de (3) herhangi bir darp izine rastlamayan, videodaki darp olayının yaklaşık bir yıl önce gerçekleştiğini belirleyen ekipler, çiftin çocuklarına yönelik şiddetinin daha sonra da sürdüğünü belirlemişti.

Bu tespit üzerine Cumhuriyet savcılığının talimatıyla gözaltına alınan Hanan R. ve Hüseyin İ, sevk edildikleri hakimlikçe "çocuğa karşı kötü muamele" suçundan tutuklanmış, çocuklar ise devlet korumasına alınarak yurda yerleştirilmişti.

Tutuklanan çift daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.