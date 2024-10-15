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Bursa'da Çocukların Oyun Alanında Tabancayla Havaya Ateş Açıldı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, çocukların oyun oynadığı sokakta tabancayla havaya ateş açtı. Panikleyen çocuklar olay yerinden kaçarken, güvenlik kamerası o anları kaydetti. Polis, şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

BURSA'da kimliği belirsiz kişi, çocukların oyun oynadığı sokakta tabancayla havaya ateş açtı. Çocuklar panikle kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, elindeki tabancayla, çocukların oyun oynadığı sokakta havaya ateş ederek koşmaya başladı. Büyük korku ve panik yaşayan çocuklar sağa sola kaçarken, o anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da Çocukların Oyun Alanında Tabancayla Havaya Ateş Açıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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