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Bursa'da Çocukların Oyun Alanına Tabancayla Ateş Açıldı

Bursa'da Çocukların Oyun Alanına Tabancayla Ateş Açıldı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, çocukların oyun oynadığı sokakta tabancayla havaya ateş açtı. Olay sırasında çocuklar panik içinde kaçtı. Polis, şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

BURSA'da kimliği belirsiz kişi, çocukların oyun oynadığı sokakta tabancayla havaya ateş açtı. Çocuklar panikle kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, elindeki tabancayla, çocukların oyun oynadığı sokakta havaya ateş ederek koşmaya başladı. Büyük korku ve panik yaşayan çocuklar sağa sola kaçarken, o anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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