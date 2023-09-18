Bursa'da çocuklar park halindeki araçları ateşe verdi

Bursa'da park halindeki araçların yanından geçen 2 çocuk, gördükleri çuvalları çakmakla ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler 3 aracı küle çevirdi. Çocukların pahalıya mal olan ateşle oyunu kameraya anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında ilerleyen iki arkadaş yanlarında taşıdıkları çakmakla gördükleri çuvalları yakıp kayıplara karıştı. Fakat hızla yükselen dumanlar yerini alevlere bıraktı. Kısa sürede etrafa yayılan alevler park halinde bir cip ve 2 otomobile sıçradı. Alev topuna dönen araçları gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürürken, polis ekipleri kayıplara karışan iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çocukların pahalıya mal olan ateşle oyunu ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA