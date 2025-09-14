Bursa'da Çocuk Yangın Çıkardı

Haberler

Bursa'da 10 yaşlarındaki bir çocuğun bir zincir markette peçeteleri ateşe vermesi sonucu yangın çıkarken, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ile güvenlik güçleri çocuğun kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

BURSA'da 10 yaşlarındaki çocuk, girdiği zincir marketin şubesinde raftaki etiketi kopartıp yakarak peçeteleri tutuşturdu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Markete giren çocuk, peçetelerden oluşan ürünlerin arkasındaki raftan etiket koparıp, elindeki çakmakla yaktı. Daha sonra yanan etiketi peçetelerin bulunduğu bölüme bırakan çocuk, koşarak marketten çıktı. Peçeteler kısa sürede alev aldı. Dumanları fark eden çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında bazı ürünler zarar gördü.

Çocuğun markete girip, yangın çıkardığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri çocuğu tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
