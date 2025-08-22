Bursa'da Çocuk Parkında Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı

Bursa'da Çocuk Parkında Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir çocuk parkında çıkan tartışmada, O.Y. adlı genç, pompalı tüfeğiyle Mert Y.'yi bacağından yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede yakalandı.

BURSA'da çocuk parkında çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurulan Mert Y. yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 10'uncu Uğur Sokak üzerindeki bulunan Uğurlu Çocuk parkında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle gençler arasında çıkan tartışmada O.Y., yanında bulunan pompalı tüfekle Mert Y.'ye ateş ederek bacağından yaraladı. Şüpheli, olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Y. ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mert Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. O.Y. kısa sürede yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
