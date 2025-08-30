Bursa'da Çocuk Parkında Darp Olayı: Şüpheli Gözaltında
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir parkta 8 ve 6 yaşındaki iki çocuğu darbeden 53 yaşındaki Yusuf K. gözaltına alındı. Çocukların hastaneye kaldırıldığı olayda, darp anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir parkta 2 çocuğu darbeden şüpheli gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi'nde Yusuf K. (53), çocuk parkında oyun oynayan 8 yaşındaki Ömer E. ile 6 yaşındaki Ömer E.I'yı henüz bilinmeyen nedenle darbetti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan 2 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ömer E'nin sol omzunda kırık olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Yusuf K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Yusuf K'nin çocukları darbettiği anlar, parktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel