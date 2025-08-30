Bursa'da Çocuk Parkında Darp Olayı: Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir parkta 8 ve 6 yaşındaki iki çocuğu darbeden 53 yaşındaki Yusuf K. gözaltına alındı. Çocukların hastaneye kaldırıldığı olayda, darp anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir parkta 2 çocuğu darbeden şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi'nde Yusuf K. (53), çocuk parkında oyun oynayan 8 yaşındaki Ömer E. ile 6 yaşındaki Ömer E.I'yı henüz bilinmeyen nedenle darbetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 2 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ömer E'nin sol omzunda kırık olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Yusuf K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yusuf K'nin çocukları darbettiği anlar, parktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
Ukrayna Büyükelçiliği'nden Irak'ta Talabanilere suikast iddiasına yalanlama

Ukrayna'yı karıştıran suikast iddiası! Kürdistan detayı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.