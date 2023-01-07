Bursa'da çocuk parkına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. TOKİ 1. Etap Konutları mevkisinde Hasan A'nın park etmeye çalıştığı 45 SA 5362 plakalı otomobil kontrolden çıkarak demir korkuluğu kırıp yaklaşık 5 metre yükseklikten çocuk parkına düştü. Fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücünün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ters devrilen araçtan çıkarılan yaralı, ilk müdahalesi yapılarak Orhaneli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Parkta kimsenin bulunmadığı sırada yaşanan olayın ardından araç bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Orhaneli Tragger Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa'da çocuk parkına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.