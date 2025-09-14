Haberler

Bursa'da Çocuk Market İçinde Yangın Çıkardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir çocuk, markette peçeteleri yakarak yangın çıkardı. Olay güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Çocuk, itfaiye ve polisin müdahalesiyle yakalandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir çocuğun market içinde peçeteleri yakma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir markete giren M.R.K. (10), marketin etiketini kopartarak yakıp kağıt havlu ve peçetelerin bulunduğu bölüme attı. Bunu fark eden market çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı.

Küçük çocuk, daha sonra yurda teslim edilirken aile hakkında da işlem yapıldı.

M.R.K'nin daha önce Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki otluk alan yangınıyla ilgili hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
