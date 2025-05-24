Bursa'da Çocuk Duvardan Atlarken Korkuluk Demiriyle Yaralandı

Bursa'da Çocuk Duvardan Atlarken Korkuluk Demiriyle Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, komşusunun bahçesinde oynarken duvardan atlamaya çalışan 11 yaşındaki Asaf O., dengesini kaybederek bacağına saplanan korkuluk demiriyle yaralandı. Yapılan ameliyatla demir çıkarıldı ve çocuk sağlığına kavuştu.

BURSA'da, komşusunun bahçesinde oynarken duvardan atlamaya çalışan Asaf O. (11) dengesini kaybedince bacağına saplanan korkuluk demiri, operasyonla çıkarıldı. Asaf O. sağlığına kavuştu, demir parçası yeniden yerine monte edildi.

Olay, geçen salı saat 14.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Erdoğdu Sokak'ta meydana geldi. Komşularına ait 3 katlı apartmanın bahçesinde oynayan Asaf O., duvardan atlamak isterken dengesini kaybedince sağ bacağına korkuluk demiri saplandı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından, demiri korkuluktan keserek Asaf O.'yu bulunduğu yerden kurtardı. Bacağında demirle ambulansa alınan Asaf O., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 2 saat süren ameliyatla bacağındaki demir parçası çıkarılan çocuk, çarşamba günü taburcu edildi.

'EKSİK KALAN PARÇAYI YERİNE KAYNATTIK'

Olay günü Asaf O.'yu kurtarma çalışmalarına yardım eden ev sahibi Ömer Ç., "İtfaiye ekipleri demiri hidrolik kesiciyle kesti. Polis ekiplerinden, çocuğun bacağından çıkarılan demir parçasının daha sonra bize teslim edilmesini rica ettim. Aynı gün içinde savcılık işlemleri tamamlandıktan sonra demir parça geri getirildi. Korkuluk demiri 3 gün bahçede durdu ve bir kaynak ustasıyla anlaşıp demirin eksik kalan kısmını yeniden yerine taktık. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Borsada soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında 3 kişi tutuklandı! Elebaşı tanıdık
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz

PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor

Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 bin liraya aldığı solucan çocuk parkında ezilince çileden çıktı

8 bin liraya aldığı solucan çocuk parkında ezilince çileden çıktı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

Yeşilçam oyuncusunun ölümüne tanık oldu! Cinayet anını tek tek anlattı
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış

Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış
Evine girerken aracının önünü kesip kalaşnikofla kurşun yağdırdılar

Film sahnelerini aratmadı! Kalaşnikofla kurşun yağdırdılar
Kariyerinin son maçında hiç istemeyeceği bir şey oldu

Kariyerinin son maçında olanlara kendi de inanamdı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı

9 yıllık sır perdesi aralandı! Katilleri en yakınındakiler çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.